Usa: Senato, via libera a nomina di Eric Garcetti all’incarico di ambasciatore in India

- Il Senato Usa ha approvato la nomina di Eric Garcetti, all’incarico di ambasciatore in India, superando uno stallo dovuto ai dubbi di alcuni esponenti del Partito democratico. Un voto finale per confermare il risultato si terrà questo pomeriggio. La nomina del presidente Joe Biden è stata oggetto di uno stallo alla camera alta del Congresso negli ultimi mesi, dopo che alcuni democratici hanno contestato l’ex sindaco di Los Angeles dopo alcune indiscrezioni, secondo le quali avrebbe ignorato accuse di bullismo e molestie sessuali avanzate nei confronti di un membro del suo staff nella città californiana. Biden ha annunciato di voler nominare Garcetti nel 2021, e lo stallo si è risolto solo la settimana scorsa, quando la commissione Esteri del Senato ha approvato la proposta con 13 voti favorevoli e otto contrari. (Was)