Brasile-Italia: omologazione condanna per stupro, tribunale convoca calciatore Robinho

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giustizia del Brasile ha disposto la convocazione urgente del calciatore Robson de Sousa, conosciuto come Robinho, nell'ambito del procedimento avviato dal Tribunale superiore di giustizia (Stj), equivalente per prerogative alla Corte di Cassazione italiana, per l'omologazione della sentenza per stupro a nove anni di reclusione comminata in Italia. La convocazione è stata disposta a seguito del parere fornito dalla procura federale del Brasile (Mpf) secondo cui la sentenza deve essere omologata dalle istituzioni del Brasile e l'atleta deve scontare la pena nel suo Paese. L'atleta, condannato in via definitiva in Italia per lo stupro di gruppo di una donna avvenuto nel 2013, è libero nel suo Paese che, come da prassi, ha negato l'estradizione all'Italia. Qualora le autorità brasiliane omologhino la sentenza, passata in giudicato, il calciatore potrebbe scontare la pena in Brasile. (Brb)