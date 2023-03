Acea: azienda incontra sindacati, intesa su Carta della persona e della partecipazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Acea ha incontrato le organizzazioni sindacali e a seguito di un intenso confronto avviato dagli inizi del mese di febbraio è stata raggiunta un’importante ed innovativa intesa: la Carta della persona e della partecipazione di Acea. Lo riferisce in una nota Acea. Si tratta di un protocollo per rafforzare le relazioni sindacali, valorizzando il coinvolgimento e la partecipazione e per mettere al centro la persona. L'intesa assume un valore strategico sia per i contenuti e sia per il metodo e il modello di relazioni industriali che delinea. Un modello fondato su basi nuove di relazione e interlocuzione ancora più partecipativo e integrato anche con i territori in cui l’azienda opera. (segue) (Rer)