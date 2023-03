Acea: azienda incontra sindacati, intesa su Carta della persona e della partecipazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scopo dell’intesa è, infatti, creare valore per il territorio, rafforzare la qualità del servizio, sviluppare e accrescere le professionalità aziendali oltre che il benessere individuale e collettivo, investendo sulle capacità e competenze delle persone, come leve per affrontare e vincere le grandi sfide del contesto socio-economico. In sintesi, la Carta della persona e della partecipazione, nel delineare dei principi e dei valori comuni su cui basare l’operato delle parti, identifica sin da subito le macro tematiche su cui sviluppare successive Intese, in particolare, in materia di appalti, di welfare e misure di conciliazione vita-lavoro, per garantire, da un lato, la qualità del lavoro in tutta la filiera e, dall’altro, per incrementare la produttività, accrescendo il benessere dei dipendenti con benefici riscontrabili dai clienti cui l’zienda offre servizi di pubblica utilità. (segue) (Rer)