Agroalimentare: assessore Lazio, sosteniamo battaglia contro etichetta sanitaria vino

- Come Regione Lazio appoggiamo e sosteniamo convintamente "la battaglia della delegazione al Comitato europeo delle Regioni contro l'etichetta sanitaria sul vino". E' quanto dichiara in una nota l'assessore al Bilancio e all'agricoltura della Regione Lazio, Giancarlo Righini. "Consideriamo, infatti, la proposta dell'Irlanda fuorviante e non supportata da alcuna evidenza medico scientifica, ma piuttosto una decisione commerciale tesa a spostare il mercato verso altri prodotti - aggiunge l'assessore -. E' doveroso, quindi, dare seguito all'attività già intrapresa dal ministro Lollobrigida, facendo fronte comune per sostenere e difendere a tutti i costi le tante imprese locali che rischierebbero di essere gravemente penalizzate a causa di scelte scellerate e senza senso". (Com)