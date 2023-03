Camera: domani testimonianze e prospettive dopo la pandemia: l'esperienza dell'ospedale Niguarda di Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La ricchezza, l’accuratezza e la profondità assicurate dall’Agenzia Nova sono per chiunque usufruisce del servizio, garanzia di affidabilità" Giorgio Mulè

Sottosegretario alla Difesa

23 luglio 2021

- In occasione della Giornata internazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus, domani, giovedì 16 marzo alle ore 11, presso la sala della Regina di Montecitorio si svolge l'incontro "Testimonianze e prospettive dopo la pandemia: l'esperienza dell'ospedale Niguarda di Milano". Indirizzo di saluto del presidente della Camera, Lorenzo Fontana. Interventi introduttivi del vicepresidente Giorgio Mulè, del ministro della Salute, Orazio Schillaci, del comandante comando operativo vertice interforze Stato maggiore della Difesa, già commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, Francesco Paolo Figliuolo, dell'assessore al Welfare della regione Lombardia, Guido Bertolaso, del direttore generale Asst Grande ospedale metropolitano Niguarda di Milano, Marco Bosio. Durante l'incontro, proiezione del video "Emergenza Covid: Niguarda case history". L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto l'ufficio stampa di Montecitorio. (Com)