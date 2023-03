Arabia Saudita: autorità sequestrano 4,7 milioni di pillole di captagon nel porto di Gedda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità dell’Arabia Saudita hanno sventato un tentativo di contrabbando di stupefacenti e hanno sequestrato quasi 4,7 milioni di pillole di captagon presso il porto di Gedda. Lo riferisce il quotidiano saudita “Arab News”, citando un comunicato della Direzione generale per il controllo degli stupefacenti (Dgnc). Le pillole erano nascoste in due carichi di prodotti sanitari. Un giordano è stato arrestato in seguito all’operazione di sicurezza. I dati diffusi negli ultimi anni hanno dimostrato che il Regno è tra i principali consumatori dello stimolante anfetaminico.(Res)