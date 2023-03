Roma: Bordoni (Lega), servizio metro al di sotto dei livelli minimi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto accaduto alla fermata della metro Colosseo, dove una turista disabile è riuscita a visitare il monumento solo grazie all’intervento della Polizia Locale, che ha supplito alla mancanza di scale mobili funzionanti, dimostra un servizio al di sotto dei livelli minimi, e getta una un’ombra sulla città che si prepara a grandi eventi di livello planetario e attende milioni di visitatori per puntare al rilancio e alla ripresa economica. Così in una nota il consigliere capitolino e segretario romano della Lega Salvini Premier Davide Bordoni. "L’amministrazione invece di migliorare la mobilità urbana - aggiunge - si preoccupa di bloccare i veicoli privati meno moderni, anche se a doppia alimentazione. La Capitale d’Italia e i suoi abitanti non meritano questo trattamento. Il governo centrale, come è stato ribadito anche nell’ultima riunione in vista del varo primo Dpcm Giubileo, è con Roma, ma il Campidoglio deve assolvere ogni giorno e pienamente il suo ruolo per la manutenzione, il ripristino e la realizzazione di nuove infrastrutture e garantire servizi di qualità". (Com)