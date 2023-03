Calcio: Bonessio (Ev), su stadio Roma fare tesoro delle preoccupazioni e suggerimenti emersi oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Comitati di quartiere e Associazioni di cittadini sono stati ascoltati nel corso della odierna Commissione congiunta Urbanistica e Sport di Roma Capitale in merito alla proposta di realizzazione del nuovo stadio della As Roma a Pietralata. Questa Amministrazione ha ritenuto sin da subito di non seguire la strada delle procedure contenute nel decreto legislativo Semplificazioni ma di ripristinare l'obbligo di un confronto partecipato con i territori perché il dibattito pubblico ci consente di prendere decisioni consapevoli e ponderate nell'interesse della collettività. Così in una nota il presidente della Commissione Sport e consigliere capitolino di Europa Verde Ecologista Nando Bonessio. "Personalmente faccio tesoro delle tante preoccupazioni e suggerimenti emersi dall'incontro di oggi - aggiunge - perché il nuovo stadio della Roma è un'opera complessa che necessita di numerosi approfondimenti su varie questioni a partire dal nodo del trasporto". (segue) (Com)