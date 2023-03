Calcio: Bonessio (Ev), su stadio Roma fare tesoro delle preoccupazioni e suggerimenti emersi oggi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Torno a sottolineare l'urgenza di considerare la mobilità pubblica e ciclopedonale uno degli asset strategici e prioritari del nuovo stadio della Roma. A tal fine - prosegue Bonessio - è doveroso individuare il giusto mix tra trasporto pubblico e parcheggi per non fa ricadere tutto il peso degli spostamenti su quel quadrante della città. Un eccesso di parcheggi rischia di sortire l'effetto opposto diventando polo attrattivo del traffico veicolare privato. Allo stesso tempo bisogna garantire una viabilità ad accesso esclusivo e sempre percorribile per l'ospedale Pertini tenendo conto anche delle attuali criticità della Linea B della Metro che al momento ha una frequenza troppo bassa dovuta allo sfioccamento dei treni che dalla fermata Bologna sono diretti al 50 per cento verso Conca d'oro". (segue) (Com)