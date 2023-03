Calcio: Bonessio (Ev), su stadio Roma fare tesoro delle preoccupazioni e suggerimenti emersi oggi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'altra questione che ritengo imprescindibile - prosegue Bonessio - è la realizzazione di aree verdi libere ed effettivamente fruibili. Gli impianti sportivi a corredo previsti in quell'area potrebbero rappresentare una limitazione anziché un servizio, anche se è giusto ricordare che Roma Capitale dispone di un regolamento per la concessione e l'utilizzo delle strutture sportive che prevede una gestione pubblica e calmierata, con possibilità di accesso prioritaria per tutti i soggetti e famiglie a basso reddito, a cui non abbiamo alcuna intenzione di derogare. Valuteremo se sia il caso di ridimensionare l'area dedicata alle strutture sportive a vantaggio di una zona di verde dotata di adeguata piantumazione di essenze arboree. Sono da stabilire, e necessitano di approfondimenti, le conseguenze che un simile progetto potrebbe avere sulla 'contabilità socio-ambientale' dell'intera città e sul quartiere in particolare", aggiunge ancora. (segue) (Com)