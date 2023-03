Calcio: Bonessio (Ev), su stadio Roma fare tesoro delle preoccupazioni e suggerimenti emersi oggi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo chiederci quale sarebbe la quantità di emissioni, e quindi dei livelli d'inquinamento, se si completassero tutti gli edifici previsti dalle cubature realizzabili per la Direzionalità Pietralata (ex Sdo) che vedrebbero il pendolarismo giornaliero circa 10.000/15.000 dipendenti per almeno 5 giorni a settimana; quale sarebbe il livello di emissioni inquinanti per lo spostamento una volta alla settimana di circa 60.000 spettatori per le gare interne, di campionato o internazionali, tenendo conto delle sospensioni delle manifestazioni calcistiche nel periodo estivo e invernale. Pur nel rispetto delle tempistiche dettate dalla normativa vigente, dobbiamo procedere prendendoci tutto il tempo necessario per sciogliere dubbi e rispondere alle perplessità per arrivare a una soluzione il più possibile condivisa dal territorio. A questo proposito il punto 8 del dispositivo della Proposta di deliberazione presentata in Giunta Capitolina dall'assessore Veloccia rappresenta una garanzia rispetto all'effettiva valutazione finale dell'opera. L'Assemblea Capitolina è chiamata a scegliere un rappresentante, nella persona del Sindaco o di un suo delegato, per partecipare alla Conferenza dei Servizi decisoria. In questo modo Roma Capitale, sulla base di studi approfonditi e valutazioni, potrà tornare a esprimere un parere al termine di un percorso che ad oggi è appena iniziato", conclude Bonessio. (Com)