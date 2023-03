Egitto: presidente Al Sisi, miglior modo per usare gas naturale è nel settore industriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’uso migliore che può essere fatto del gas naturale in Egitto è utilizzarlo nei settori industriali del Paese. Lo ha dichiarato il presidente egiziano, Abdel Fattah al Sisi, secondo quanto riferito dall’emittente televisiva statale. Il presidente ha spiegato che “il miglior modo di usare il gas naturale non è venderlo come combustibile, ma piuttosto utilizzarlo nei diversi settori industriali". “L’Egitto necessita di circa 800 milioni di dollari per la creazione di fabbriche che soddisfino diverse esigenze interne”, ha affermato il presidente egiziano durante il suo discorso pronunciato in occasione dell’inaugurazione di sei stabilimenti per la produzione di fertilizzanti azotati nella regione di Al Ain al Sukhn, vicino al Canale di Suez.(Cae)