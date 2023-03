Campidoglio: gruppo Pd, opposizione senza argomenti ostruzionismo su pelle dei lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Spiace dover rispondere ai capigruppo di opposizione in Consiglio comunale che, attraverso pretestuosi comunicati stampa, attaccano la maggioranza che sostiene il sindaco Roberto Gualtieri. Sono purtroppo senza argomenti e dimenticano il lavoro che stiamo facendo per Roma: noi i provvedimenti li portiamo a casa. Così in una nota il gruppo consiliare del Pd in Campidoglio. "Ieri la nomina del Garante per i detenuti della Capitale, - aggiunge - oggi la delibera per la fusione tra Roma servizi per la mobilità e Roma Metropolitane, un atto a tutela dei lavoratori e per il rafforzamento della mobilità sostenibile della capitale. C'è davvero poco spazio per le polemiche, mentre le opposizioni sfuggono nel merito dei temi. Opposizioni, per altro, presenti con una sola persona in Aula: soldati Ryan da salvare, anche da loro stessi. Una cosa è l'opposizione un'altra è l'ostruzionismo sulla pelle dei lavoratori. Spiace per la minoranza, ma noi a questo gioco non ci prestiamo".(Com)