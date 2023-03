Veneto: a Treviso riunione di aggiornamento del Consiglio direttivo Upi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto oggi a Treviso il Consiglio direttivo dell'Unione Province del Veneto. Alla riunione hanno preso parte anche i neoletti Flavio Pasini, presidente della provincia di Verona, e Andrea Nardin, presidente della provincia di Vicenza. "L'incontro di oggi è stato importante per fare il punto sulla nuova riforma delle Province, riprendendo sinteticamente quanto fatto negli ultimi mesi per presentarlo anche ai nuovi presidenti Pasini e Nardin", ha dichiarato Stefano Marco, presidente Upi Veneto. "Quello che auspichiamo – ha proseguito - è che finalmente, con la nuova riforma delle Province nell'orizzonte 2024, potremo recuperare la dignità istituzionale, funzioni e risorse adeguate a rispondere in modo ancora più efficace e tempestivo alle necessità che ci riserva il presente e che ci riserverà il futuro, alla luce del complesso scenario socio-economico attuale. A oggi i sette disegni di legge con le proposte di riforma sono stati depositati in Parlamento, nel prossimo mese il Senato li riunirà in un testo unico, che sarà al centro della discussione per la riforma effettiva". Il direttivo ha poi parlato dell'autonomia differenziata e Piano di riordino territoriale. (Rev)