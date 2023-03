Mozambico: ciclone Freddy, circa 800 persone in grave carenza alimentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 800 persone che vivono nel centro del Mozambico hanno attualmente un disperato bisogno di assistenza alimentare dopo che le loro aree sono rimaste isolate dal passaggio del ciclone tropicale Freddy. La stima è derivata dalle informazioni fornite dal governo e dall'analisi degli specialisti, che hanno lanciato l'allarme sui rischi di centinaia di persone rimaste senza rifornimenti e costretti in alcuni casi a nutrirsi di sola frutta selvatica. Le autorità locali affermano di aver inviato cibo alla città di Marromeu, nella provincia di Sofala, senza precisare come questo è stato trasportato. La tempesta tropicale ha provocato circa 20 morti in Mozambico - un bilancio nettamente inferiore ai circa 200 del Malawi -, ma si teme che la stima possa aumentare. Il vicino Sudafrica ha offerto supporto a Maputo per la ricostruzione.(Res)