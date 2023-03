Lavoro: Cattaneo (FI), noi eredi riformismo Biagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Forza Italia e per l'intero Paese "Marco Biagi è stato un punto di riferimento rilevante. Di lui resta un lascito politico e legislativo importante e oggi Forza Italia, erede del riformismo che ha ispirato la sua attività, annuncia la presentazione di una proposta di legge nel solco del suo insegnamento. La legge che porta il nome di Marco Biagi ha vent'anni eppure è di estrema attualità". Lo ha detto Alessandro Cattaneo, presidente dei deputati di Forza Italia, intervenendo al convegno "Vent'anni dalla legge Biagi", organizzato dalla deputata di FI, Rosaria Tassinari, che si è svolto nella sala Colletti della Camera. "Il tema del lavoro - ha proseguito il parlamentare - è tornato di straordinaria attualità. Penso al dibattito sul salario minimo, che per Forza Italia non è la soluzione adeguata a risolvere il problema dei salari bassi ma è uno specchietto per le allodole che rischierebbe di arrecare più danni che benefici al Paese. La nostra impostazione è pragmatica e concreta da sempre: ascoltiamo gli imprenditori, le associazioni di categoria, con l'ottica di far fare veri passi in avanti all'Italia e agli italiani. E con un unico obiettivo: creare le condizioni per la crescita economica. Noi siamo figli di una storia importante, fedeli con orgoglio ai nostri valori e principi, utili al Paese per un'opera di ammodernamento e spinta propulsiva a favore dell'economia". (Rin)