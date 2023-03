Lombardia: Garavaglia (Fd’I), ringrazio partito e consiglieri per la fiducia, risponderemo a bisogni Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Desidero ringraziare il partito e i colleghi consiglieri per la fiducia nell'assegnarmi il ruolo di capogruppo del partito di maggioranza della coalizione che sostiene il rieletto presidente Attilio Fontana. I lombardi scelgono ininterrottamente il centrodestra dal 1995, questo ci riempie di una soddisfazione mista a responsabilità: in Lombardia non basta fare le cose bene, o molto bene. I cittadini si aspettano che vengano fatte al meglio. Sono stato per molti anni un amministratore locale e un sindaco, con un'attitudine e una predilezione nell'affrontare e risolvere i problemi. Da docente universitario ed economista sono invece da sempre incline allo studio dell'industria e delle sue dinamiche: chi produce crea lavoro e sviluppo. La Lombardia che abbiamo in mente è quella che sostiene l'impresa, il cui ruolo è prima sociale che economico e produttivo. 725.402 persone hanno votato Fratelli d'Italia in Regione Lombardia, 1.774.482 questa maggioranza e il suo Presidente. A loro, come a tutti i lombardi, noi dobbiamo delle risposte alle domande e ai bisogni su sanità, lavoro, servizi alla persona, famiglia, giovani e anziani, infrastrutture, ambiente, agricoltura e cultura. Il nostro preciso compito sarà di rispondere, uno per uno, a questi bisogni: la buona politica fa esattamente questo". Lo dichiara il neo capogruppo di Fratelli d'Italia nel Consiglio Regionale della Lombardia, Christian Garavaglia, che si è ufficialmente insediato questa mattina a palazzo Pirelli. (Com)