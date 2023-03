Veneto: Bvr Banca, utile a 7,8 milioni di euro e 24 nuove assunzioni nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di amministrazione di Bvr Banca ha approvato i risultati relativi allo scorso anno. Tra i dati più rilevanti quello dell'utile che nel 2022 ha raggiunto quota 7,8 milioni di euro, +112,7 per cento in più rispetto al 2021 e le 24 nuove assunzioni. Si sono attestate a 2,3 miliardi di euro con un aumento che ha sfiorato i 50 milioni di euro rispetto all'esercizio precedente (+2,2 per cento), le masse amministrate da Bvr, questo anche grazie alla raccolta complessiva cresciuta di 2,6 milioni di euro (+1,9 per cento), ed anche degli impieghi vivi, aumentati di 19,4 milioni di euro (+2,9 per cento). "Siamo una Banca in salute, solida e competitiva - ha commentato il presidente Maurizio Salomoni Rigon -. Ma siamo anche una banca dinamica e coraggiosa in grado di prendere scelte di sviluppo assolutamente in controtendenza rispetto al mondo bancario. I numeri del bilancio 2022 dimostrano però come queste decisioni strategiche, in un'ottica di crescita organizzativa e dimensionale, nonché di lavoro accurato e professionale dell'intera struttura, stiano producendo i risultati prefissati. Nel 2022 abbiamo destinato alle nostre realtà locali quasi 450 mila euro a sostegno di iniziative della nostra area di competenza. Ciò ci ha permesso di supportare quotidianamente attività socio-assistenziali, culturali, sportive, dedicate al tempo libero, all'aggregazione ed alla valorizzazione del territorio le quali, senza il nostro intervento, in molti casi sarebbero state forse in difficoltà. Con i risultati dell'esercizio appena conclusosi certamente saremo in grado di accrescere ancora di più l'apporto che possiamo dare a favore delle nostre comunità". (Rev)