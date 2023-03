Usa: New York, arrestato per truffa il miliardario cinese Guo Wengui

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità giudiziarie statunitensi hanno accusato il miliardario cinese Guo Wengui, fuggito negli Usa nel 2014 per evitare di essere arrestato in Cina per corruzione, per una truffa da centinaia di milioni di dollari ai danni di alcuni investitori per l’acquisto di alcuni beni di lusso, come una villa e uno yacht. Stando agli atti giudiziari, depositati presso un tribunale di Manhattan, il miliardario cinese è stato arrestato questa mattina a New York, e nei suoi confronti sono stati avanzati 11 capi d’accusa per frode e riciclaggio di denaro. L’imprenditore avrebbe organizzato uno schema di truffa da oltre un miliardo di dollari complessivi ai danni di alcuni investitori e dei suoi follower online, per finanziare la sua società Gtv Media Group, attiva nel settore della comunicazione. Uno dei suoi finanziatori, Kin Ming Je, è attualmente ricercato per le medesime accuse. (Was)