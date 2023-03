Egitto: fallimento Silicon Valley Bank, Borsa del Cairo perde -4,15 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli indici della Borsa d’Egitto sono scesi bruscamente oggi per il secondo giorno consecutivo a causa delle vendite degli investitori egiziani, sull’onda del fallimento della statunitense Silicon Valley Bank. Il capitale di mercato ha perso 43,7 miliardi di sterline (1,4 miliardi di dollari circa) nella sola sessione di oggi. L'Egx30, il principale indice borsistico egiziano, ha perso il 4,15 per cento scendendo a 14.724 punti alla fine delle contrattazioni, il livello più basso dall’inizio del 2023. Un membro del consiglio di amministrazione della Borsa, Rania Yaqoub, ha confermato all’emittente televisiva egiziana “Al Kahera Wal Nas” che il crac della Silicon Valley Bank sta avendo un impatto rilevante sul mercato borsistico egiziano. In particolare, il crollo di oltre il 20 per cento delle azioni di Credit Suisse Bank, a seguito del “no” di Saudi National Bank di iniettare altra liquidità nel secondo istituto di credito elvetico, ha acuito le preoccupazioni degli investitori in Egitto riguardo al sistema bancario globale dopo il crollo della banca statunitense. (Cae)