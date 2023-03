Migranti: Lupi, vera responsabilità è aver abbandonato Mediterraneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con Agenzia Nova venti anni di racconto puntuale, preciso, dettagliato degli avvenimenti nazionali ed internazionali" Maurizio Lupi

Vicepresidente del Gruppo Misto alla Camera dei Deputati, Presidente di Noi con l'Italia

22 luglio 2021

- "Meloni ha fatto bene a dire che serve l'unità nazionale ed Europea, dove ognuno porta il suo contributo. La vera responsabilità politica è aver abbandonato il Mediterraneo e l'Africa, per questo riteniamo fondamentale tornare ad impegnarci e ad investire in quest'area con il Piano Mattei". Lo ha detto il deputato e capo politico di Noi moderati, Maurizio Lupi, durante il question time alla Camera, in replica alla risposta del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, all’interrogazione di Noi moderati sulle iniziative, anche a livello europeo, volte a contrastare l’attività criminale dedita al traffico di migranti e ad avviare un processo di immigrazione regolare ed ordinata. (Rin)