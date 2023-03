Sardegna: Pittalis (FI), Commissione Giustizia Camera visiterà carcere di Nuoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione Giustizia della Camera visiterà presto il carcere di Badu 'e Carros a Nuoro dove nelle scorse settimane si è registrata la fuga di Marco Raduano, detto “Pallone”, esponente di un clan di Vieste, in Puglia, che fa parte della mafia garganica. Ne da notizia il deputato sardo Pietro Pittalis (Forza Italia), vicepresidente della commissione Giustizia della Camera. “Nelle settimane scorse abbiamo inviato una lettera al presidente della commissione Giustizia, Ciro Maschio, chiedendo una missione urgente della commissione presso il carcere di massima sicurezza di Nuoro, Badu' e Carros, dopo la fuga di un pericoloso detenuto – scrive Pittalis in una nota - Il presidente ha accolto la nostra richiesta e lo ringraziamo per aver messo in calendario la visita della commissione. La presenza di tutti i parlamentari della commissione giustizia della Camera sarà non solo un segnale importante di attenzione delle istituzioni nei confronti dei detenuti ma l'occasione per un momento di confronto sulle condizioni di lavoro del personale di polizia penitenziaria che presta servizio presso il carcere di Badu' e Carros, che risulta attualmente sottorganico”. (Rsc)