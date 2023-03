Torino: Appendino (M5s) su figli coppie gay, basta ideologie cieche sulla pelle dei bambini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stop alla trascrizione dei figli delle coppie omogenitoriali a Milano fa il paio con la tristissima pagina scritta ieri in Senato, dove la destra ha bocciato il regolamento Ue sulla filiazione. La maggioranza segue ciecamente una strada ideologica giocando sulla pelle dei bambini, di fatto discriminati per come sono nati o per la famiglia in cui sono inseriti. Lo ha affermato in una nota stampa l'ex sindaca di Torino e attuale parlamentare del Movimento 5 Stelle Chiara Appendino. "Quello che è chiaro a tutti, e oggi ce lo ricorda anche l'ex presidente della Corte Costituzionale Giancarlo Coraggio, è che serve una legge. Insieme al gruppo del Movimento 5 Stelle ho presentato un testo frutto del lavoro di coordinamento che la collega Alessandra Maiorino ha portato avanti nella scorsa legislatura con le associazioni di settore - ha continuato Appendino -. (segue) (Rpi)