Ue: sindacato tedesco Dgb chiede a Bce di non attuare altri rialzi dei tassi di interesse

- La Confederazione dei sindacati tedeschi (Dgb) chiede alla Banca centrale europea (Bce) di non attuare ulteriori rialzi dei tassi di interesse. Intervistato dal quotidiano “Handelsblatt”,Stefan Koerzell del Dgb ha dichiarato: “Mettiamo in guardia da un altro rialzo del tasso di riferimento”. Secondo il sindacalista, infatti, “i danni di un'ulteriore stretta monetaria sarebbero enormi”. Nella giornata di domani 16 marzo, il Consiglio direttivo della Bce dovrebbe decidere di alzare i tassi nuovamente di 50 punti base. In precedenza, la presidente dell'autorità di politica monetaria europea, Christine Lagarde, ha affermato che l'Eurotower devierà da questo piano soltanto in casi estremi. Secondo Koerzell, “la Bce sottovaluta gli effetti dannosi dell'alto tasso di interesse di riferimento sull'economia”, che già si fanno sentire chiaramente. (Geb)