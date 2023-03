Lavoro: Serracchiani (Pd), Meloni fugge da responsabilità, avanti con salario minimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalla presidente del Consiglio ci si aspettano risposte serie, concrete, efficaci soprattutto quando il tema è così urgente e drammatico come la lotta alla precarietà ed il contrasto agli stipendi da fame. “Invece Meloni, evidentemente incapace di dare queste risposte, sceglie di buttare la palla in tribuna, di fuggire alle proprie responsabilità, di chiamare in causa i governi precedenti”. Lo dichiara in una nota la capogruppo del Partito democratico alla Camera, Debora Serracchiani. “Ha ragione la segretaria del Pd, sul piano sociale l'azione di questa destra al governo si definisce con le parole incapacità, approssimazione e insensibilità che hanno ispirato le scelte compiute fino ad ora, a partire da una legge di bilancio pensata per colpire i poveri e i più fragili. Sull'introduzione del salario minimo andremo avanti perché la dignità del lavoro non può essere calpestata”, aggiunge Serracchiani. (Rin)