Auto: e-fuel e biocarburanti, ecco la differenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'orizzonte di transizione dell'Unione europea sul mondo dei trasporti non parla più solo elettrico. L'asse Italia-Germania potrebbe spingere l'Ue a concedere dal 2035 anche l'uso degli e-fuel e dei biocarburanti per arrivare agli obiettivi di decarbonizzazione. Questa apertura su cui si sta lavorando permetterebbe di assicurare la progressiva sostenibilità ambientale del settore senza dismettere completamente le expertise e le tecnologie legate ai motori termici. Entrambi i combustibili infatti, nelle loro diverse declinazioni, sono perfettamente compatibili con le motorizzazioni già esistenti sul mercato'. Ma cosa sono questi due carburanti? I biocarburanti vengono prodotti a partire dalle sostanze organiche. Si dividono in biocombustibili avanzati all'interno della direttiva Red II dell'Unione europea (oli fritti e grassi avanzati) e combustibili convenzionali (zuccheri, amidi e lipidi). Guardando al consumo di CO2 questi carburanti, facendo parte delle filiere agroforestali, possono non soltanto puntare alla neutralità carbonica, ma raggiungere un bilancio negativo della CO2.(Rpi)