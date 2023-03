Auto: e-fuel e biocarburanti, ecco la differenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall'altra parte l'e-fuel viene prodotto a partire dalla Co2 e l'idrogeno attraverso fonti rinnovabili o riciclando il carbonio. Nel primo caso gli e-fuel si avvalgono dell'energia solare e eolica per produrre il carburante (in questo caso sintetico). Mentre nel secondo, si tratta di combustibili non rinnovabili che nascono dal carbonio riciclato. L'e-fuel a differenza dei biocarburanti sul consumo di CO2 può raggiungere al massimo la neutralità carbonica. "Questi due carburanti - ha affermato ad 'Agenzia Nova' il vicerettore all'Internazionalizzazione del Politecnico di Torino ed esperto di energia David Chiaramonti - non hanno nulla da invidiare all'elettrico dal punto di vista dei consumi di CO2. La normativa europea attuale su cui ci sono stati gli scontri, ragiona su un criterio che va 'dal serbatoio alle ruote', escludendo di fatto alcuni elementi importanti che invece in un modello 'da pozzo a tubo di scarico' verrebbero considerati. Realisticamente per raggiungere gli obiettivi prefissati dall'Unione europea, occorre avere tutte queste opzioni a disposizione". (Rpi)