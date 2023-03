Italia-Libano: domani la visita del premier Miqati a Roma, incontrerà Meloni e papa Francesco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prende il via domani la visita a Roma del primo ministro uscente del Libano, Najib Miqati, che incontrerà il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e sarà ricevuto da papa Francesco in Vaticano. Italia e Libano vantano storiche relazioni bilaterali in diversi ambiti, sia diplomatico che economico, senza tralasciare la presenza dei militari italiani impegnati sia nella missione militare bilaterale (Mibil) sia nella missione di interposizione delle Nazioni Unite nel Libano del sud (Unifil), dove è presente un contingente di circa mille uomini. L’ultimo incontro ai massimi livelli tra rappresentanti dei governi di Roma e Beirut risale allo scorso dicembre, quando il vice premier e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, si era recato in visita nel Paese dei cedri, dove ha ribadito la necessità di garantire la stabilità del Paese e l’elezione di un nuovo presidente della Repubblica. Dal 2019, il Libano è alle prese con una grave crisi economica aggravata dalle conseguenze dell’esplosione avvenuta il 4 agosto 2020 al porto di Beirut e dalla guerra in Ucraina. In seguito alla scadenza del mandato dell’ex presidente libanese, Michel Aoun, lo scorso 31 agosto, l'ex "Svizzera del Medio Oriente" è senza un capo dello Stato a causa del mancato accordo tra i blocchi politici presenti in parlamento. (segue) (Res)