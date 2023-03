Italia-Libano: domani la visita del premier Miqati a Roma, incontrerà Meloni e papa Francesco (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia vuole tornare ad essere il primo partner economico e commerciale del Libano al quale ci lega una grande amicizia, aveva detto lo scorso dicembre Tajani, durante la visita in Libano. Nel periodo gennaio-ottobre 2022, l’Italia è stato il quinto fornitore del Libano (il primo tra i Paesi europei), con una quota di mercato del 4,7 per cento, e il 16esimo mercato di destinazione dell’export del Libano, secondo i dati più recenti diffusi dal sito “Infomercatiesteri”. Nel periodo gennaio-novembre 2022, l’interscambio bilaterale ha toccato quota 996 milioni di euro, in crescita del 99,7 per cento rispetto ai primi undici mesi del 2021, con un saldo a favore dell’Italia di 877 milioni di euro. La composizione merceologica delle esportazioni italiane vede al primo posto coke e prodotti petroliferi raffinati (491,4 milioni di euro), seguiti da prodotti manifatturieri (83,7 milioni di euro) e macchinari e apparecchi (60 milioni di euro). (segue) (Res)