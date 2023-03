Italia-Libano: domani la visita del premier Miqati a Roma, incontrerà Meloni e papa Francesco (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre a una storica relazione culturale, Italia e Libano vantano rapporti anche nel settore energetico. Eni, infatti, fa parte del consorzio formato da Total Energies e QatarEnergy per l’esplorazione dei blocchi 4 e 9 nell’offshore libanese, resa possibile dopo l’intesa sulla demarcazione dei confini marittimi siglata lo scorso autunno tra Libano e Israele. Al riguardo, lo scorso gennaio, il premier Miqati ha detto che l’avvio del processo di esplorazione di petrolio e gas nelle acque libanesi avrà un impatto positivo a breve e medio termine sulla creazione di posti di lavoro e di opportunità per le imprese libanesi che operano nel settore. Con un Pil di 26,50 miliardi di euro atteso nel 2023, il Paese dei cedri è tra quelli con una crisi economica peggiore al mondo. L'indice dei prezzi al consumo in Libano ha registrato un aumento dell'8,43 per cento a gennaio rispetto a dicembre 2022, passando da 2045.46 a 2217.99 punti, secondo quanto emerge dai dati diffusi dall'agenzia centrale di statistica libanese. Su base annua, a gennaio il tasso d'inflazione ha toccato il 123,53 per cento. Su base mensile, i prezzi dei ristoranti e degli hotel sono aumentati maggiormente (+18,01 per cento). Seguono abbigliamento (+11,38 per cento), alimenti e bevande alcoliche (+11,29 per cento) e salute (+11,03 per cento). Il settore delle telecomunicazioni ha registrato un aumento del 331,07 per cento, seguito da sanità (+175,95 per cento), ristoranti e alberghi (173,66 per cento), acqua, luce, gas e altri combustibili (+162,82 per cento). (segue) (Res)