Italia-Libano: domani la visita del premier Miqati a Roma, incontrerà Meloni e papa Francesco (5)

- Pochi giorni prima di recarsi a Roma e in Vaticano, Miqati ha incontrato il patriarca maronita Bechara Rai. La primavera libanese "non tarderà a venire con la benedizione del patriarca maronita Bechara Rai”, ha dichiarato il primo ministro libanese uscente al suo arrivo a Bkerke, sede del patriarcato maronita di Antiochia. Miqati ha chiarito di essere sempre “in contatto con il patriarca”, con il quale ha trovato “concordia sulla necessità di eleggere un presidente quanto prima, per giungere a una soluzione”, dal momento che “senza soluzione politica non è possibile uscire dalla crisi”. Il sito di informazioni libanese “Ici Beyrouth”, vicino all’opposizione, ha reso noto che il Papa intenderebbe rivolgere attraverso Miqati un messaggio forte a tutte le parti politiche, affinché sia colmato al più presto il vuoto presidenziale iniziato lo scorso 31 ottobre. Il pontefice, infatti, segue con preoccupazione gli sviluppi della crisi politica in Libano, che, nel caso in cui si aggravasse ulteriormente, potrebbe avere ripercussioni sugli equilibri regionali. (Res)