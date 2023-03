Sindacato: Fratoianni (Avs), serve per tornare a dare prospettiva dignità a parte più debole Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Buon congresso ai compagni e alle compagne della Cgil. Dalla parte dei lavoratori e delle lavoratrici, per i diritti del lavoro". Lo scrive sui social il segretario nazionale di Sinistra italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell'Alleanza verdi e sinistra. "Sono al congresso nazionale della Cgil a Rimini. Domani parteciperò al dibattito fra i segretari dei partiti di opposizione, ma ho voluto arrivare già oggi - spiega - per ascoltare la relazione di Maurizio Landini e le proposte del sindacato. Perché sono da sempre convinto che questi siano luoghi determinanti per il confronto e anche per tornare a dare una prospettiva di dignità alla parte più debole del Paese. Noi abbiamo diverse proposte, molte delle quali già depositate in Parlamento, con un tema su tutti, alzare gli stipendi. Pensiamo di farlo adeguando gli stipendi all'inflazione e introducendo un salario minimo di almeno 10 euro l'ora, come nella nostra proposta di legge. Vogliamo inoltre tornare a coniugare modernità e progresso, mentre fino ad oggi la presunta modernità è stata una condanna per i lavoratori. Per questo bisogna mettere fine alla precarietà, cancellare i contratti pirata, incentivare i contratti indeterminati e introdurre una nuova legge sulla rappresentanza. E modernità è anche riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario, con una programmazione industriale imperniata sulla transizione ecologica delle nostre industrie. Questa secondo noi - conclude Fratoianni - è la strada da percorrere, insieme".(Rin)