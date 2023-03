Roma: Meleo (M5s), lavorare a implementazione delle Zone 30 in città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tavola rotonda dal titolo "Roma Città 30", tenutasi oggi in Campidoglio, "è stata un momento di discussione importante, dove ci siamo confrontati con esperti di mobilità dolce e sicurezza stradale e con i consiglieri comunali di Milano e Bologna". Lo dichiara in una nota la capogruppo del M5s in Campidoglio, Linda Meleo. "Con la giornata odierna abbiamo iniziato un percorso condiviso che non ha bandiere di apparentamenti politici, focalizzandoci sull'importanza della qualità della vita delle persone e sulla tematica imprescindibile della sicurezza stradale - aggiunge -. A tal fine proporremo una roadmap da condividere per far diventare concretamente Roma città a 30 chilometri orari, continuando l'opera di sensibilizzazione della cittadinanza capitolina già iniziata sotto la precedente amministrazione. La mobilità sostenibile è diventata una questione ineludibile che dovrà orientare qualsiasi politica attiva di governo: coopereremo tutti a tal fine".(Com)