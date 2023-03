Lombardia: Majorino, Giunta elude nodi essenziali per futuro Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Continuo a credere che la Giunta Fontana stia eludendo i nodi essenziali che riguardano il futuro della Lombardia. Siamo a conoscenza delle tensioni riguardanti i posti di potere ma non delle concrete idee e proposte. Di questo parleremo certamente martedì prossimo in Consiglio Regionale quando si svilupperà il dibattito". Lo afferma in una nota il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale, Pierfrancesco Majorino. "In particolare - prosegue il dem - mi colpisce la totale assenza di provvedimenti strutturali riguardanti ad esempio il tema delle liste d'attesa o quello delle politiche relative, allo sviluppo del lavoro, delle infrastrutture e dell’ambiente". "Sono nodi enormi che non mi pare stiano vedendo l’impegno che ci si dovrebbe attendere dalla classe dirigente della destra. Classe dirigente, lo ricordo, in assoluta continuità con se stessa” conclude Majorino. (Com)