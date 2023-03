Droga: Spagna, sequestro di 2,6 tonnellate di hashish con collaborazione di Frontex e Guardia di Finanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’agenzia europea Frontex si è unita alla Guardia Civil spagnola e alla Guardia di Finanza italiana in un’operazione che ha portato ad arresti per droga sulla costa di Almeria, in Spagna. Lo ha reso noto Frontex. “Grazie alla nostra cooperazione, la Spagna ha sequestrato 2,6 tonnellate di hashish per un valore di 6 milioni di euro. Le autorità hanno arrestato 11 sospetti trafficanti di droga e sequestrato la loro auto e una barca”, si legge in un messaggio dell’agenzia europea su Twitter. (Vap)