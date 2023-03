Governo: Pagano (Pd), da Fitto nessuna risposta su coesione, contraddizioni restano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla relazione sullo stato di attuazione della politica di coesione europea e nazionale - Programmazione 2014-2020, “non avevamo grandissime aspettative ma nemmeno che il ministro Fitto mancasse di rispondere a pressoché tutte le domande che gli abbiamo posto”. Lo ha dichiarato Ubaldo Pagano, capogruppo del Partito democratico in commissione Bilancio a Montecitorio, a margine dell’audizione del ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto. “Abbiamo fatto semplici domande su aspetti fondamentali delle politiche di coesione e il ministro che ne è responsabile e che oggi vuole stravolgerne la governance non ha saputo dare nessuna puntuale risposta. Come ad esempio – ha sottolineato Pagano – sapere che fine faranno le risorse già destinate alla realizzazione di tanti progetti al Sud che non saranno impegnate entro fine anno o cosa si intende fare con gli investimenti per le grandi imprese che danno i risultati maggiori in termini di più occupazione e ricadute per i territori su cui si attuano, ed in particolar modo nel Mezzogiorno, se è vero che il ministro ha ricevuto risposte negative nelle sue recenti visite a Bruxelles per presentare la sua riforma che accentra a livello nazionale la gestione dei fondi strutturali”. (segue) (Rin)