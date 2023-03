Governo: Pagano (Pd), da Fitto nessuna risposta su coesione, contraddizioni restano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo infine chiesto come si concilia la centralizzazione voluta da questo governo, se i dati ci dicono esattamente l’opposto, ossia che le regioni sanno spendere molte più risorse (e meglio) di quanto non facciano le amministrazioni centrali”, ha sottolineato il capogruppo del Pd in commissione Bilancio, che ha aggiunto: “Ed ultimo, quando porterà nel Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (Cipess) la delibera della quota del Fondo per lo sviluppo e la coesione (Fsc) 2021/2027 delle regioni meridionali, già pronta ed approvata in Conferenza delle regioni lo scorso giugno.” “Troviamo stucchevole – ha concluso Pagano – che Fitto si lamenti del malfunzionamento delle politiche di coesione degli ultimi tre cicli di programmazione quando lui stesso ha contribuito, da ministro in passato, alla situazione attuale. Oggi ci aspettavamo risposte che non sono arrivate e non può che restare amarezza per i tutti i nodi e le contraddizioni che restano da sciogliere. Speriamo sia stata solo una falsa partenza”. (Rin)