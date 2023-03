Brasile: governa ripristina obbligo visto per cittadini Australia, Canada, Stati Uniti e Giappone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Brasile ha deciso di ripristinare l'obbligo del visto per l'ingresso nel Paese di cittadini di Australia, Canada, Stati Uniti e Giappone. Lo riferisce in una nota il ministero degli Esteri. "La decisione è stata presa dopo aver consultato questi quattro paesi sulla possibilità di concedere esenzioni dal visto ai cittadini brasiliani, nel rispetto del principio di reciprocità". Possibilità che non è stata tuttavia concessa, spingendo il governo a ripristinare l'obbligo a partire dal primo ottobre 2023. "L'esenzione è stata stabilita il 16 marzo 2019, in rottura con lo schema della politica migratoria brasiliana, storicamente basata sui principi di reciprocità e parità di trattamento, secondo cui il Brasile non concede esenzioni unilaterali dai visti di visita, senza reciprocità, ad altri paesi", specifica il ministero nel comunicato. "Nell'attenzione agli interessi dei cittadini brasiliani, il governo brasiliano sarà pronto a continuare a negoziare, con i quattro paesi citati, accordi di esenzione dal visto su base di reciprocità", conclude. Dal primo ottobre verrà adottata la modalità del visto elettronico, in vigore prima dell'esenzione unilaterale. (Brb)