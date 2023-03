Serbia-Kosovo: Raskovic Ivic (Ns), favorevoli a iniziativa contro Vucic per violazione della Costituzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deputata e vicepresidente del Partito popolare serbo (Ns) Sanda Raskovic Ivic, ha affermato che il suo partito è favorevole all'avvio di un procedimento contro il presidente Aleksandar Vucic davanti alla Corte costituzionale per "violazione della Costituzione" sulla questione del Kosovo. "Vucic sta violando in modo permanente la Costituzione e ora ha oltrepassato il limite", ha detto Raskovic Ivic, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa "Beta". Sulla proposta europea per la normalizzazione dei rapporti tra Belgrado e Pristina la deputata serba ha affermato che "fino ad ora il Kosovo ci è stato rubato più volte, mentre ora lo stiamo dando noi stessi". "Il mondo occidentale sta favorendo questo furto che viola tutti i valori europei. È difficile per me capire i miei colleghi in parlamento che si disperano per ogni centimetro di terra ucraina, mentre il Kosovo serbo è considerato già come una causa persa", ha detto Raskovic Ivic. (Seb)