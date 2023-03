Serbia-Kosovo: Stano, rappresentante speciale Ue Lajcak in visita nella regione fino a martedì prossimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante speciale dell'Ue per il dialogo fra Pristina e Belgrado, Miroslav Lajcak, si recherà in Kosovo giovedì e venerdì, per poi spostarsi in Serbia nelle giornate di lunedì e martedì della prossima settimana. Lo ha detto Peter Stano, portavoce del Servizio europeo per l'azione esterna (Eeas), nel corso della conferenza stampa giornaliera a Bruxelles. "L'obiettivo di questo viaggio è quello di continuare le discussioni per dare seguito ai risultati dell'ultima riunione di dialogo ad alto livello a Bruxelles", ha detto. "Lajcak incontrerà separatamente il primo ministro del Kosovo, Albin Kurti, e il presidente serbo Aleksandar Vucic e i loro team, al fine di garantire un adeguato seguito e discutere le modalità di attuazione dell'accordo sul percorso di normalizzazione delle relazioni tra Kosovo e Serbia", ha aggiunto Stano. "Naturalmente, tutto questo si inserirà nei preparativi del prossimo incontro ad alto livello, previsto per la fine del mese", ha concluso. (Beb)