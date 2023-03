Serbia: Aleksic (Ns), non solo partiti di destra contrari a piano europeo per Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non sono solo i partiti di destra contrari al piano europeo per il Kosovo e "chiunque sostiene tale accordo appoggia il presidente serbo" Aleksandar Vucic. Lo ha dichiarato Miroslav Aleksic, capogruppo del Partito popolare (Ns), formazione di centro nel Parlamento serbo. "Il mio partito coopererà con tutti coloro che sono contrari alla firma del piano franco-tedesco sul Kosovo e non sono solo i partiti di destra a essere contro. Anche il Partito democratico (Ds) si è dichiarato contrario, così come altri" ha detto Aleksic ripreso dall'agenzia di stampa "Beta". Il capogruppo ha aggiunto che il Partito popolare non parteciperà all'organizzazione della protesta annunciata per il 17 marzo a Belgrado, sebbene, ha sottolineato, "tutti possono andare di loro spontanea volontà". Secondo lo stesso Aleksic il piano europeo per il Kosovo prevede "il mutuo riconoscimento" di simboli di Stato, passaporti, targhe, carte d'identità e prevede che "non ci saranno blocchi sulla strada per l'adesione del Kosovo a organizzazioni internazionali". "L'accordo non crea la pace, ma crea problemi nei prossimi anni", ha sottolineato Aleksic. Il leader politico ha quindi chiesto perché la Serbia non dialoghi "con Spagna, Slovacchia e Romania", Paesi che non hanno riconosciuto l'indipendenza del Kosovo. "Questi sono i nostri alleati nell'Unione europea e anche la Russia e la Cina possono aiutarci perché hanno il diritto di veto nel Consiglio di sicurezza dell'Onu", ha aggiunto Aleksic. (Seb)