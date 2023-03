Kosovo: governo nomina Gazmend Hoxha direttore della polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gazmend Hoxha è stato nominato direttore delle forze di polizia del Kosovo. La decisione è stata presa nella riunione odierna del governo a Pristina. “In conformità con le disposizioni di legge, il ministero dell'Interno ha avviato la procedura di assunzione per la posizione di direttore della polizia del Kosovo. Cinque candidati hanno presentato domanda per la posizione e quattro di questi sono stati selezionati per un colloquio", ha dichiarato il viceministro dell’Interno Bardhyl Dobra. "Conformemente alle sue competenze, il ministero dell'Interno propone il signor Gazmend Hoxha come candidato al governo", ha aggiunto nel corso della seduta. Hoxha è stato finora il direttore del dipartimento operativo della polizia del Kosovo.(Alt)