Difesa: Italia, Giappone e Regno Unito lavorano su base paritaria a partenariato Gcap

- Italia, Giappone e Regno Unito lavorano assieme nell’ambito del Global combat air programme (Gcap) sulla base del condiviso principio di partenariato egualitario stabilito dai rispettivi leader (il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i primi ministri Fumio Kishida e Rishi Sunak) nella dichiarazione congiunta dello scorso dicembre. Lo chiarisce il ministero della Difesa in una nota diramata durante la visita del ministro Guido Crosetto in Giappone. “Un’illustre agenzia di stampa ha riportato che, secondo fonti ‘non specificate’, il Gcap starebbe progredendo con una partecipazione ineguale fra i tre Paesi membri. Questa informazione è totalmente frutto di speculazioni. Le attività tra Regno Unito, Giappone e Italia in ambito Gcap stanno progredendo bene e stanno accelerando in accordo con i principi congiuntamente stabiliti nel memorandum di cooperazione firmato lo scorso dicembre. I tre Paesi stanno lavorando assieme costantemente e rapidamente su un partenariato basato sul principio condiviso di partenariato egualitario”, si legge nella nota. (Com)