Scuola: Speranzon (Fd'I), in Commissione discussa risoluzione contro bullismo

- "Discussa oggi, alla presenza del ministro Valditara, in commissione Cultura Istruzione e Sport del Senato, una risoluzione che si pone l'obiettivo di contrastare il dilagante fenomeno del bullismo nelle scuole che sta minando la possibilità per molti insegnanti e personale didattico di svolgere le proprie funzioni in un contesto lavorativo sereno. Tra le ipotesi proposte al Governo ed al Parlamento anche quella di cambiare il codice penale ed aggravare le pene per chi, anche se minore, perpetra reati nei confronti degli insegnanti. Va restituita autorevolezza e prestigio alla funzione del docente anche attraverso riconoscimenti economici". Lo dichiara il vicecapogruppo vicario di Fratelli d'Italia in Senato, Raffaele Speranzon.(Rin)