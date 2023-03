Russia-Siria: Putin ad Assad, prosegue lo sviluppo delle relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le relazioni tra Russia e Siria continuano a svilupparsi. Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, che ha incontrato a Mosca l'omologo siriano Bashar al Assad. "Sono molto felice di vederla a Mosca. Grazie per aver accettato il nostro invito. Siamo in contatto costante e le nostre relazioni si stanno sviluppando", ha detto Putin ad Assad. Come ha riferito in precedenza l'ufficio stampa del Cremlino, i presidenti discuteranno questioni relative all'ulteriore sviluppo della cooperazione bilaterale negli ambiti di politica, commercio, economia e settore umanitario, oltre alle prospettive di una soluzione alla situazione siriana. (Rum)