Fisco: ministero Economia, entrate tributarie e contributive in crescita di 2 miliardi di euro a gennaio 2023

- Il ministero dell'Economia e delle Finanze comunica che a gennaio 2023 le entrate tributarie e contributive sono cresciute complessivamente del 3,1 per cento (+2.132 milioni di euro) rispetto allo stesso periodo del 2022. Il dato – riferisce una nota –, contenuto nel rapporto redatto mensilmente dal Dipartimento delle Finanze e dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, tiene conto della variazione positiva delle entrate tributarie (+933 milioni di euro, +2,2 per cento) e della crescita, in termini di cassa, delle entrate contributive del 4,5 per cento (+1.199 milioni di euro). L'importo delle entrate tributarie comprende anche i principali tributi degli enti territoriali e le poste correttive, quindi integra il dato già diffuso con la nota del 6 marzo scorso. (Rin)