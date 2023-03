Imprese: Palermo (Fiera Milano), 2022 anno della ripresa e ritorno tradizionale del Salone del Mobile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il 2022 per Fiera Milano ha rappresentato l’anno del consolidamento della ripresa. I primi mesi dell’anno hanno risentito ancora del protrarsi delle restrizioni per Covid-19, ma possiamo considerare il 2022 un esercizio positivo, in cui siamo finalmente tornati ad avere un calendario ricco di eventi importanti". Lo afferma l’amministratore delegato e direttore generale di Fiera Milano, Luca Palermo, commenta i risultati del 2022. "Complessivamente - spiega - abbiamo realizzato 64 manifestazioni fieristiche che hanno richiamato più di quattro milioni di visitatori. Tra le più rilevanti, il ritorno alla formula tradizionale del Salone del Mobile, che si è confermato il più grande evento internazionale del settore e gli importanti appuntamenti fieristici pluriennali come Mostra Convegno Expocomfort e The Innovation Alliance. Anche sul fronte dell’internazionalizzazione il 2022 ci ha visti compiere importanti passi avanti. Siamo molto fieri di aver portato per la prima volta a Milano Gastech, l’appuntamento fieristico internazionale più grande al mondo dedicato all’industria energetica". (segue) (Rem)