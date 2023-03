Imprese: Palermo (Fiera Milano), 2022 anno della ripresa e ritorno tradizionale del Salone del Mobile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Inoltre - prosegue Palermo - Fiera Milano ha organizzato a Singapore la prima edizione di Find – Design Fair Asia, l’evento asiatico di riferimento per il settore del design e dell’arredamento. Ottimi risultati anche per il settore dei Congressi che ritorna al livello pre-Covid in anticipo rispetto alle proiezioni di mercato. Il consolidamento della ripresa del business fieristico e congressuale ci consente di presentare risultati superiori alle aspettative, con un Ebitda per il 2022 di 58,4 milioni di euro, che rappresenta un incremento di c. il 30 per cento rispetto al Budget 2022 di 40-50 milioni di euro comunicato al mercato nel 2021 in occasione del lancio del Piano Strategico CONN.E.C.T. 2025. Ebitda 2022 superiore anche al più recente range di guidance, già rivisto in rialzo a 50-55 milioni di euro nel novembre 2022". Quanto costruito nel 2022 ci ha permesso di avviare un 2023 con grande slancio, grazie alle importanti manifestazioni fieristiche previste a calendario. Il palinsesto degli eventi conta una cinquantina di manifestazioni fieristiche in Italia, oltre 20 fiere organizzate all’estero e più di 160 eventi congressuali e di formazione". (segue) (Rem)