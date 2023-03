Imprese: Palermo (Fiera Milano), 2022 anno della ripresa e ritorno tradizionale del Salone del Mobile (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche se il settore non è immune alle difficoltà del contesto macroeconomico - spiega Palermo - guardiamo con fiducia al futuro, prevedendo di raggiungere a fine anno un target Ebitda di 70-80 milioni di euro, confidando che Fiera Milano continui ad essere una insostituibile piattaforma di sviluppo e internazionalizzazione per l’economia del Paese e uno strumento di politica industriale in grado di generare valore per le imprese, le persone ed il territorio. Accanto agli obiettivi economico-finanziari, continua l’impegno del Gruppo nello sviluppo di un modello di business sempre più sostenibile. Abbiamo infatti avviato il percorso di misurazione dell’impronta carbonica delle nostre manifestazioni con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale degli eventi, in linea con la nostra adesione all’iniziativa internazionale Net zero carbon events. Anche l’agenzia di rating Esg Sustainalytics ha valutato positivamente l’impegno di Fiera Milano, posizionandola nella seconda migliore classe di rating “Low Risk”, riconoscendo la capacità dell’azienda di gestire in maniera efficace i fattori Esg, con particolare apprezzamento per le politiche di corporate governance". Siamo orgogliosi, infine, di aver aderito al Global Compact, il patto mondiale delle Nazioni Unite che incoraggia le aziende a promuovere attivamente i principi di condotta etica e di business responsabili", conclude. (Rem)